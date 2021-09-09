الخيانة كلمة السر.. حل لغز سرقة خزينة فندق في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة سرقة خزينة مالك أحد الفنادق بالدقي.

تلقى مأمور قسم الدقي بلاغا من مسئول أحد الفنادق باكتشاف (مالك الفندق) فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها مبالغ مالية "عملات أجنبية".

توصلت تحريات المقدم مصطفى خليل مفتش فرقة وسط الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (فنى حاسب آلى يعمل بذات الفندق ، مالك شركة رحلات – مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو فاروق ومعاونيه الرائد عمرو مصطفى والنقيب محمد وحيد من ضبط الأول بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية)، وتبين عدم تواجد الثانى بمسكنه.

وبتفتيش مسكن الثانى أمكن ضبط (مبالغ مالية عملات أجنبية)، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهارب حيث لتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق و الأدوات المستخدمة.

كما تمكن من اصطناع مفتاح للباب الخارجى للمكتب وفـى وقت سابق لإرتكاب الواقعة قام بوضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق.

بتاريخ الواقعة قام بتمكين الثاني من الدلوف للفندق وصولاً للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثاني إتمام عملية السرقة.