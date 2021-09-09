مقابل عمولة من صاحب الصيدلية.. ضبط شخصين يروجان عقاقير مخدرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من العقاقير المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال تكثيف الجهود لضبط مروجي العقاقير المخدرة، أمكن ضبط شخصين يستقلان سيارة وبحوزتهما كمية من العقاقير المخدرة - مبلغ مالي، هاتفان محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحصلهما على الأقراص المخدرة من (صاحب صيدلية – كائنة بدائرة القسم) بقصد التصرف فيها بالبيع لأحدهما مقابل تحصله على عمولة مالية من صاحب الصيدلية، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.