الأموال العامة تضبط تاجر عُملة بمنطقة قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.