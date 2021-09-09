شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 8 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8.75 جنيه
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيها.
الجوافة 15
بلح بارحى 30 جنيه
- التفاح السكرى 27 جنيها.
العنب الأحمر 14 جنيها.
عنب بناتى 13 جنيها.
الباميا الخضراء 14 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.