شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا تتعاطف مع إيفون نبيل بعد احتجازها على يد زوجها.. ورضوى الشربينى تتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التعاطف اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي لدعم سيدة تقطن في منطقة الزيتون التي سردت معاناتها وتهديدها من زوجها، في فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، وروت فيه تعديه عليها باستمرار، وتهديدها واحتجازها، ثم انتزاع هواتفها المحمولة ومنعها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعلت الإعلامية رضوى الشربيني، مع حالة إيفون نبيل، فور انتشار مقطع الفيديو الذي تستغيث فيه من انتهاكات زوجها، وحرصت على مطالبة التواصل معها من خلال التعليق على الفيديو وطالبتها برقم هاتفها، وقالت في التعليقات: "أنا عايزة رقم تليفونك بس لو سمحتى وأنا هتصرف".



ايفون نبيل

ولقت سيدة الزيتون ايفون نبيل اهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا بالتعليق على الفيديو ودعمها بمجرد ظهور اللايف على مواقع السوشيال، كما انهالت الدعوات ومبادرات لمساعدتها في التخلص من زوجها ومعاقبته قانونيا.



دعم الحالة على السوشيال



رضوى الشربيني فى التعليقات

وتصدرت السيدة ايفون المشهد خلال الساعات الماضية، بعدما بثت لايف عبر منصات التواصل الاجتماعي، سردت خلاله معاناتها مع زوجها، وتعديه عليها باستمرار، وتهديدها واحتجازها، وبمجرد ظهور اللايف على السوشيال، وتقدم السيدة ببلاغ، بادرت أجهزة الأمن باتخاذ إجراءاتها القانونية حيال الواقعة، لاعادة للسيدة حقها.

وقالت الداخلية، إنه فى استجابة سريعة للأجهزة الأمنية لما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل الإجتماعى وتهديدها بالإيذاء واحتجازها وأنجالها بمنزلها الكائن بـ"الزيتون – القاهرة" لوجود خلافات زوجية بينهما، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية .