شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور من أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور من امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الصور للوصول إلى مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأ صباح اليوم، الخميس، طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) أداء امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 2385 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 2 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)" بإجمالي عدد 4 طالب وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.