شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 23 حالة بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة محافظة الجيزة إجراء المتابعات الميدانية وضبط مخالفات البناء والقضاء على ظاهرة التعدى علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالبناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى ذلك الاطار أزال مركز ومدينة منشاة القناطر 6 حالات بناء مخالف عبارة عن جمالون على مساحة 2500 متر بمنطقة الحاجر بابوغالب وبناء علي مساحات 30متر و 300متر بالمنصورية و3 حالات بزمام قريه بني سلامه عبارة عن سور بالبلوك الابيض على مساحه 3000متر تحت الانشاء وسلم متعدى على الطريق العام و بناء بالطوب الاحمر والأسمنت على مساحه 250متر بمنطقه القاهرة وقد تم ازاله جميع المخالفات .

وبنطاق مركز العياط تم إزالة حالتى بناء مخالف الأولى بقرية الرقة الغربية بالقطورى عبارة عن تعدى على أراضى زراعية على مساحة 350 متر والأخرى بناء مخالف على مساحة 120 متر بكفر الضبعى ببرنشت.

وتمكن مركز ومدينة البدرشين من إزالة 4 حالات بناء مخالف بأبو رجوان عبارة عن منزل على أراضى أملاك دولة على مساحة 175 متر وسور بالبلوك بطول 1000 متر وسور أخر بطول 200 م وحجرة بالبلوك على مساحة 20 متر لتعديها على الطريق العام بالاضافه الي إزالة سلم خاص بأحد العقارات بقرية البراجيل بأوسيم لتعديه علي الطريق العام.

كما قام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة 4 حالات شملت 10 غرف على مساحة 250 متر وسور بطول 100 متر (إسطبل خيول) بطريق الشبرامنتية بشبرامنت، وسور بطول 80 م بنزلة الأشطر و سور خشب بطول 60 م بشارع الشلايش.

وقام مركز الواحات البحرية بإزالة فورية في المهد لتعدي بالبناء علي أرض أملاك الدولة علي مساحة 450 م2 بمنطقة الدائري بقرية منديشة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .

وفي أحياء المحافظة تم إزالة حالتى بناء مخالف بجنوب الجيزة عبارة عن جمالون بشارع الأنوار ومبنى مخالف بشارع الفخرانى بالاضافه الي إزالة حالتين بناء مخالف ببولاق الدكرور شملت حوائط بالعقارين 88 شارع طه على حسن من ناهيا و شارع العمده .

كما تم إيقاف أعمال تعلية بأحد العقارات بشارع ناصر من ترعة الزمر نصر الدين بحى العمرانية

وشهدت جميع المخالفات التعامل الحازم من قبل الوحدات المحلية وتنفيذ أعمال الإزالة للمخالفات ومصادرة معدات وأدوات ومواد البناء وإيداعها مخازن المدن والأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.