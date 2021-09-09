شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تجرب ماكينة لشفط القمامة حفاظا على صحة العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، فى تجربة سيارة شفط القمامة، ضمن تحديث الأدوات التقليدية لكنس الشوارع في القاهره لرفع مخلفات وتجريد الأتربة تواكب تطورات الموجودة، والحفاظ على السلامة الصحية للعاملين على جمع المخلفات بالشوارع.

وأكدت هيئة النظافة بالقاهرة أن السيارات والمعدات الجديدة على أعلى المواصفات الأوروبية وسوف تنتشر فى شوارع القاهرة وخاصة، الحوارى والأزقة والأماكن الصغيرة وهى نقلة نوعية كبيره في عملية النظافة بالشوارع والميادين والمحاور .

وأضافت الهيئة أنه تم التعاقد مع أحدى الشركات العاملة فى هذا المجال ، وحازت التجربه على النجاح المطلوب في عمليه شفط نوعية القمامة فى الحفاظ على العاملين فى جمع القمامة من الناحية الصحية.

وحضر اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهره تجربة تشغيل العربة الجديدة ، حيث طالب عمال النظافة المتواجدين في التجربة بتقيم التجربة، ومدي الاستفاده في أداء المهام المكلفين بها من ناحيه السلامه المهنية والوقت فى إنجاز المهمة فى رفع التراكمات.

ياتى ذلك فى إطار تحديث الأدوات التقليدية لكنس الشوارع في القاهره لرفع مخلفات وتجريد الأتربة تواكب تطورات الموجوده في مصر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، للهيئة بتطوير وتحديث جميع أدوات الكنس، لإحداث تغيير كبير في مفهوم النظافة للعاملين والمواطنين.