شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولى الثانى لأمراض العضلات والأعصاب غدا والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي، ورئيس المؤتمر، إنه يقام على هامش المؤتمر 5 ورش عمل، وذلك لتدريب أطباء الأعصاب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة و التأمين الصحي والمراكز البحثية ، على الجديد في مجال أمراض العضلات والأعصاب وتبادل الخبرات .
كما يضم المؤتمر 3 جلسات تستعرض فيها مجموعة من شركات الأدوية العلاجات الحديثة لمرض ضمور العضلات الشوكي و كذلك استعراض أحدث الحالات التي تم علاجها خلال شهر أغسطس الماضي ضمن المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 23 حالة.
و من المقرر أن يقام بحضور الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور هاني عارف الأمين العام للجمعية المصرية للأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي و د.نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والدكتور رمزي منير مدير المكتب الفني للتأمين الصحي و أعضاء اللجنة العليا لأمراض العضلات.