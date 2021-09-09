شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولى الثانى لأمراض العضلات والأعصاب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الرئاسية، غدا الجمعة المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري في تمام العاشرة صباحاً المؤتمر الدولي الثاني لأمراض العضلات والأعصاب والذي تنظمه شعبة أمراض العضلات والأعصاب بالجمعية المصرية للأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي بالتعاون مع وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.

وقالت الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي، ورئيس المؤتمر، إنه يقام على هامش المؤتمر 5 ورش عمل، وذلك لتدريب أطباء الأعصاب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة و التأمين الصحي والمراكز البحثية ، على الجديد في مجال أمراض العضلات والأعصاب وتبادل الخبرات .

كما يضم المؤتمر 3 جلسات تستعرض فيها مجموعة من شركات الأدوية العلاجات الحديثة لمرض ضمور العضلات الشوكي و كذلك استعراض أحدث الحالات التي تم علاجها خلال شهر أغسطس الماضي ضمن المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 23 حالة.

و من المقرر أن يقام بحضور الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور هاني عارف الأمين العام للجمعية المصرية للأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي و د.نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والدكتور رمزي منير مدير المكتب الفني للتأمين الصحي و أعضاء اللجنة العليا لأمراض العضلات.