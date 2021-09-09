شكرى يبحث مع نظيريه الأردنى والفلسطينى مستجدات القضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعًا ثلاثيًا بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي صباح اليوم الخميس، قبيل انطلاق فعاليات المجلس الوزاري للجامعة العربية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير ⁧‫شكري‬⁩ بحث مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين مُستجدات ⁧‫القضية الفلسطينية‬⁩ وسبل إعادة الانخراط في مسار السلام، وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من الاستقرار في المنطقة.

وكان شكري قد عقد ووزير الخارجية الأردني جلسة مباحثات في وقت سابق اليوم ناقشا خلالها سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين القاهرة وعمان وأبرز القضايا العربية استعدادًا لانعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس ⁧‫الجامعة العربية‬⁩ في دورته العادية والتي تنطلق في وقت لاحق اليوم بالقاهرة.