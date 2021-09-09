شكرا لقرائتكم خبر عن لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية تستقبل أسئلة الديناميكا استعدادا للاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة استقبلت صباح اليوم أسئلة امتحان مادة الديناميكا استعدادا لانطلاق الامتحان فى العاشرة، موضحة أن صناديق الأسئلة وصلت دون مشكلات إلى مقار اللجان، كما حرصت المدارس على دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.



ويؤدى اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 2385 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 2 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)" بإجمالي عدد 4 طالب وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.