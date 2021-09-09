"زينب" تندب حظها أمام محكمة الأسرة: "جوزي عايزني أعمل فيديوهات على التيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "زينب .م"، (30 سنة، ممرضة)، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "بيطالبني بالجلوس في المنزل لعمل فيديوهات يومياً ونزولها على التيك توك لكسب المال بصورة سريعة ومربحة".

تقول "زينب"، في دعواها إنها تزوجت من "محمد. م"، (33 سنة، صاحب سايبر)، منذ ثلاث سنوات بعدما تعرفت عليه بمنزل أهله في مناسبة خاصة بالأسرة، مشيرة إلى أن محمد تقدم للزواج منها بعد أشهر قليله من مشاهدتها في المناسبة.

تابعت الزوجة: "زوجي ميسور مادياً، لكنه يريد أن يصبح أغنى رجل في العالم بدون تعب أو أسباب ودائماً يتحدث عن أحلامه والرحلات التي يريد القيام بها إلى الخارج، استمع إليه ولم أعلق على كلامه حتى لا يشعر بالإحباط وبعد مرور شهر على زواجنا عرضت عليه نزولي العمل القديم والغريب لم يعترض، وقتها استغربت لوضعه، وبرر ذلك: اشغلي وقت فراغك".

استكملت "زينب": "ظل الوضع بيننا مقسوم لنصفين، فزوجي يقوم بتلبية متطلبات المنزل وأنا من أقوم بدفع إيجار الشقة، حتى لاحظت جلوسه وترك العمل لشاب غريب يقوم بفتح المحل، تركته على راحته لكني فوجئت بكلمات غريبة يقولها زوجي، سيبي الشغل ونعمل فيديوهات على التيك توك هناكل الشهد من وراها".

تشير الزوجة إلى أنها رفضت عرض زوجها، فقام بالتعدي عليها بالضرب والإهانة وطردها من المنزل، فقررت الانفصال، موضحة أنه رفض طلاقها، فلم يكن أمامها إلا إقامت دعوى خلع ضده حملت رقم 118 لسنة 2021 وما زالت الدعوى منظورة حتى الآن".