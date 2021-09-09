رئيس "المسار المصري الإيطالي": ضم مسار العائلة المقدسة لبرامج السياحة الدينية المعترفة من الفاتيكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

رحب الأب "رايمو كيافاريني"مدير أوبرا رومانا بليجريناجيو " مدير مؤسسة أوبرا رومانا "التابعة للفاتيكان والمسؤولة عن تنظيم رحلات الحج الديني في دول العالم المختلفة"، بضم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر للبرامج السياحية الدينية التي يتم إعدادها حاليا والتي تشمل كافة المسارات الدينية المعترف بها من جانب الفاتيكان.

وقال دون رايمو، خلال لقاءه مع الدكتور عيسى إسكندر، رئيس المسار المقدس المصري الإيطالي ورئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، وفي حضور دون جوناثان دي ماركو، مدير القطاع العام للسياحة بالفاتيكان: إن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعد من أهم المسارات الدينية الكبري الجاهزة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم.

وأكد مدير مؤسسة أوبرا رومانا أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم كافة القيادات الدينية والتنفيذية المهتمة بالسياحة الدينية في العالم، مشيرا إلى أنه سبق أن زار مصر وتشرف خلال الزيارة بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كما زار عددا من نقاط مسار العائلة المقدسة خاصة وادي النطرون والكنيسة المعلقة.

من جانبه تطرق الدكتور عيسى إسكندر، رئيس المسار المقدس المصري الإيطالي، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة، مؤكدا على جاهزية المسار حاليا بعد عمليات التطوير الكبيرة التي تمت لاستقبال السائحين من كافة دولة العالم.

وأشار الدكتور عيسى إسكندر، إلى أن المسار المقدس المصري الإيطالي بذل خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة وإتصالات على أعلى مستوى مع قيادات دينية وتنفيذية في الفاتيكان للترويج لمشروع العائلة المقدسة وعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تنمية نقاط المشروع في المحافظات المصرية.

ولفت إسكندر إلى النجاح الكبير الذي تحقق بموافقة الحكومة المحلية للعاصمة الإيطالية روما «كابيتالي» على اعتماد المسار الإيطالي المصري المقدس الذي تم تدشينه من خلال التوأمة بين مسار سان نيقولا ومؤسسة «cise egitto» بهدف الترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة في إيطاليا وأوروبا وبقية دول العالم المختلفة.

ونوه رئيس المسار المقدس المصري الإيطالي باللقاء الهام الذي جمع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع وفد من قيادات المسار المقدس، حيث تشرف الوفد باستقبال البابا له بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال إسكندر إن الوفد قدم شرحا وافيا بكافة التفاصيل المتعلقة ببروتوكول التعاون مع مسار القديس نيقولا والمردود الإيجابي الذي سيعود على الدولة المصرية في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بالترويج لمسار العائلة المقدسة .

وأشار إسكندر إلى قيام المسار بالتوقيع على بروتوكولات تعاون مع القديس نيقولا ومسار دي لوكا اللذين يعدان من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان، مشيدا بالدور الكبير للحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار، وذلك عقب زيارة البابا فرنسيس لمصر في عام 2017.

كما أشاد إسكندر بالدور الكبير الذي يقوم به السفير هشام بدر سفير مصر في روما وسفارة مصر في الفاتيكان ووزارة السياحة في مصر وكافة الجهات المصرية المعنية في دعم كافة الجهود التي من شأنها الترويج لمسار العائلة المقدسة.

من جانبه أكد الأب جوناثان دي ماركو، مدير القطاع العام للسياحة في الفاتيكان، على أهمية مكانة مصر الروحية والدينية حيث تم ذكر اسمها في الكتاب المقدس وزارتها واقامت بها العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة تم وضعه على خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوروبا.

ووجه الأب جوناثان دي ماركو الدعوة للمهتمين بالرحلات الدينية إلى زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر بعد عمليات لتطوير الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار الذي يعد أحد أهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.