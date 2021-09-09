التطبيق بعد أيام.. تنبيه مهم من التموين للمواطنين عبر بونات صرف الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عممت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنبيها إلى المواطنين بشأن صرف الخبز على بطاقات التموين.

وفي رسالة وجهتها التموين للمواطنين عبر بونات صرف الخبز قالت إنه اعتبارا من ١/١٠/٢٠٢١ سيتم صرف الخبز من المحافظة الصادر منها البطاقة.

كانت وزارة التموين قررت اعتبار محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة - الجيزة - القليوبية) محافظات منفصلة وكل محافظة تعد نطاقا جغرافيا مستقلا حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع شركة سمارت بإرسال رسالة لكل مواطن على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى وتوعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف.​