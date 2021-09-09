شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. استمرار فتح باب التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 2022، التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب اليوم، الخميس، ثانى أيام انطلاق المرحلة والتى من المقرر أن تستمر حتى الأحد المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم العالى تفاصيل وقواعد مرحلة تقليل الاغتراب وهى كالتالي:

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية:

-فتح مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.



-تتم فى حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/2021.



-تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.



-التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.



-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.



-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.



-لا توجد تحويلات ورقية.



-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.



-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.



-تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.