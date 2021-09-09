شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية الحجز فى قطار النوم وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عن طرق الحجز فى قطار النوم وأسعار التذاكر والمواعيد، لقضاء الإجازة في محافظات مصر إما في الإسكندرية أو الصعيد.

وتتوقف القطارات فى المحطات الرئيسية فقط، كما يتم تطبيق نظام المراحل فى سعر تذكرة قطارات النوم بدلا من التذكرة الموحدة من القاهرة إلى أسوان أو العكس، بحيث يكون كل قطاع من الخط بسعر مختلف، ويتم حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

1ـ على قطارى رقم 87 & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه .

- الطفل من أربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها .

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى :

- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها .

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.

- الكابينة المفردة بمبلغ 575 جنيها .

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 350 جنيها .

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 300 جنيه .

- الكابينة المفردة بمبلغ 635 جنيها .

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 380 جنيها .

- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 330 جنيها .

1ـ على قطارى رقم 87 & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بـ540 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بـ310 جنيهات.

- الطفل من 4 لـ10 سنوات بـ270 جنيها.

- الكابينة المفردة بمبلغ 600 جنيه.

- الكابينة المزدوجه بمبلغ 340 جنيها .

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 290 جنيها.