شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان نتيجة القبول للمتقدمين لمدارس المتفوقين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة القبول للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد قريبا، حيث تتاح نتيجة الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوى إلكترونيا ليتعرف الطالب على نتيجته.

وانطلقت اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا منتصف أغسطس الماضى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إخطار الطالب برقم جلوسه ومواعيد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة، مشددة على تطبيق اللجان الإجراءات الاحترازية، كما يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات "الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية".

وأتاحت الوزارة التقديم إلكترونيًا على الرابط التالي: http://emis.gov.eg حيث تم تسجيل استمارة التقدم بعد فتح باب التقدم إلكترونيًا من يوم الأحد 18 يوليو الماضى واستمر باب التقديم متاحا حتى 1 أغسطس 2021، كما حددت الوزارة أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانيا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).