شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 22 سبتمبر موعد الاعتدال الخريفى وتساوى عدد ساعات النهار والليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، أن 22 سبتمبر سيكون موعد الاعتدال الخريفى، حيث يحدث ذروة الاعتدال الخريفي لهذا العام فى هذا اليوم.

وأضاف أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن الشمس تكون عمودية مباشرة على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية، لافتا إلى أن الاعتدال الخريفى يكون فى نصف الكرة الشمالى يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبى.

وتابع: "ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر المقبل، حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار، وأن مسار حركة الشمس فى السماء يميل جنوبا.