شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إصدار شهادات التطعيم بـQR Code مجانا لجميع طلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية.

ودعا الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، الطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة لتلقى لقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية.

وأضاف أنه تمت إتاحة التسجيل لطلاب الجامعات الوافدين من الخارج بالكليات المختلفة من خلال تخصيص "خانة" على الموقع الإلكتروني لتلقى لقاح فيروس كورونا، وإتاحة التسجيل لهم برقم جواز السفر تيسيرًا عليهم.