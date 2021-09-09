شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يقرر الاستعانة بالخريجات لسد العجز فى رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن خطة استيعاب الإقبال الكبير على الأزهر فى الصف الأول الابتدائى ومرحلة رياض الأطفال، فى العام الدراسى الجديد 2021-2022، ووجه القطاع، بضرورة الاستعانة بالخريجات اللاتى يؤدين الخدمة العامة، فى التدريس بمرحلة رياض الأطفال، أثناء تأدية الخدمة العامة، على مستوى الجمهورية، ووافق الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الاستعانة بالخريجات فى تخصص رياض الأطفال، وتخصيص مبلغ 500 جنيه شهرياً لكل معلمة، على أنهن سيقمن بالعمل طوال العام الدراسي؛ وهذا لسد العجز الذى يوجد فى المعاهد التى بها رياض أطفال على مستوى الإدارات الثلاث " إدارة مطروح، إدارة الضبعة، إدارة الحمام"، على أن يكون لكل قاعة معلمة متخصصة .

أعلن الأزهر الشريف، حاجته إلى بعض التخصصات للعمل كأعضاء فنيين بقطاع المعاهد الأزهرية عن طريق الندب الداخلى وفقًا لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (12) لسنة 2018م، وذلك على النحو التالي:

عضو فنى لغة عربية 6، عضو فنى مواد شرعية 6، عضو فنى رياض أطفال 2، عضو فنى لغة إنجليزية 2، عضو فنى علوم الحاسب الآلى 4، عضو فنى تربية اجتماعية بنين 2، عضو فنى تربية اجتماعية فتيات 2، عضو فنى تربية رياضية بنين 5، عضو فنى تربية رياضية فتيات 6، عضو فنى مناهج وطرق تدريس علوم 2، عضو فنى تربية فنية 2، عضو فنى تاريخ 3، عضو فنى مناهج وطرق تدريس رياضيات 3، الإجمالى 45 .

وذلك وفق الشروط الاتية: ألا يتجاوز سن المتقدم عن (50) سنة فى تاريخ نشر الإعلان. أن يكون المتقدم من شاغلى المستوى الوظيفى (معلم خبير) اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان. أن يكون المتقدم من العاملين بالمناطق الأزهرية أو دواوينها أو معاهدها، الحصول على تقرير كفء خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم، ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفى أو بالشرف والأمانة، وغير مُحال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوُه، اجتياز الاختبارات المقررة.