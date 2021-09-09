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"التعليم" تعلن أسعار كتب الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائى.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - استعدادا للعام الدراسي الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسعار كتب الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائى، نستعرضها فى التقرير التالى:


أسعار بيع كتب الصف الأول الابتدائى. - التربية الدينية 50 جنيها لمدارس اللغات والقومية واليابانية.

- 100 جنيه المدارس الدولية.

 

- اللغة العربية 50 جنيها لمدارس اللغات.

- 100 جنيه المدارس الدولية

 

- كتاب كونكت 50 جنيها لمدارس اللغات.

 

- كتاب connect plus + كتاب التدريبات 150 جنيها لمدارس اللغات.

 

- كتاب اكتشف 50 جنيها لمدارس اللغات واليابانية.

 

- 100 جنيه المدارس الدولية.

 

- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة 400 جنيه لمدارس اللغات.

- 250 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.

- 250 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربى.

-300 جنيه المدارس الدولية.

- إجمالى سعر المجموعة للطالب 460 جنيها لمدارس اللغات 

- 287.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.

- 287.50 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربى.

- 345 جنيها للمدارس الدولية. 

- كتب الصف الثاني الابتدائي 

- 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات القومية والخاصة واليابانية.

- 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.

- 345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربى.

- 345 جنيها المدارس الدولية. 


أسعار بيع كتب الصف الثالث الابتدائي- 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والقومية والخاصة واليابانية.

- 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.

- 345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربى.

- 345 جنيها للمدارس الدولية. 


أسعار بيع كتب الصف الرابع الابتدائي- 747.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والقومية والخاصة واليابانية.

 - 575 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.

 - 575 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربى

 

- 460 جنيها المدارس الدولية.

 

- أسعار كتب الفصل الدراسي الثاني بنفس أسعار بيع كتب الترم الأول.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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