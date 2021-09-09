القاهرة - سامية سيد - استعدادا للعام الدراسي الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسعار كتب الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائى، نستعرضها فى التقرير التالى:

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن أسعار كتب الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012