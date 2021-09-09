شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن أسعار كتب الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار بيع كتب الصف الأول الابتدائى. - التربية الدينية 50 جنيها لمدارس اللغات والقومية واليابانية.
- 100 جنيه المدارس الدولية.
- اللغة العربية 50 جنيها لمدارس اللغات.
- 100 جنيه المدارس الدولية
- كتاب كونكت 50 جنيها لمدارس اللغات.
- كتاب connect plus + كتاب التدريبات 150 جنيها لمدارس اللغات.
- كتاب اكتشف 50 جنيها لمدارس اللغات واليابانية.
- 100 جنيه المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة 400 جنيه لمدارس اللغات.
- 250 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.
- 250 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربى.
-300 جنيه المدارس الدولية.
- إجمالى سعر المجموعة للطالب 460 جنيها لمدارس اللغات
- 287.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.
- 287.50 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربى.
- 345 جنيها للمدارس الدولية.
- كتب الصف الثاني الابتدائي
- 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات القومية والخاصة واليابانية.
- 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.
- 345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربى.
- 345 جنيها المدارس الدولية.
أسعار بيع كتب الصف الثالث الابتدائي- 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والقومية والخاصة واليابانية.
- 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.
- 345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربى.
- 345 جنيها للمدارس الدولية.
أسعار بيع كتب الصف الرابع الابتدائي- 747.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والقومية والخاصة واليابانية.
- 575 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية.
- 575 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربى
- 460 جنيها المدارس الدولية.
- أسعار كتب الفصل الدراسي الثاني بنفس أسعار بيع كتب الترم الأول.