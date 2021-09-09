شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مبادرة "كلنا واحد" غدا لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتباراً من غد الجمعة، ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى 2021/ 2022، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسى، أحذية، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى تصل إلى 713 منفذا وسرادقا "فرعى – رئيسى" على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقا ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة - منافذ ثابتة – معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

من جانبه، اضطلع قطاع المشروعات والتنمية فى إطار تلك المبادرة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم فى ضوء قرب موعد بداية العام الدراسى الجديد بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس إحتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز "32000 شنطة مدرسية" بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن، وذلك بدءاً من يوم 10 سبتمبر 2021.

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.