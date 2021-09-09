شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: القطاع الزراعى يستوعب 27% من القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحضارة المصرية ارتبطت بالزراعة، والمصري القديم هو أول من ابتكر الآلات الزراعية والري، وأن مصر هي أول دولة وضعت أساس التقويم الزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن قطاع الزراعة كان ولايزال محل اهتمام الدولة المصرية، لأنه قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والقومي، وزادت أهميته في ظل جائحة كورونا.

وأوضح "القصير" أن القطاع الزراعى قطاع تشابكي، حيث إن نموه يؤثر على قطاعات أخرى مرتبطة، ويستوعب من 25 إلى 27% من إجمالي القوى العاملة، مشددًا على أن القطاع شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية .

وأشار إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تبنت القطاع الزراعي بصورة غير مسبوقة، مؤكدًا أن الفلاح في بؤرة اهتمام الدولة المصرية، وأن حجم الأراضي الزراعية في مصر يبلغ حوالى 9.4 مليون فدان، وهناك اتجاه لاستصلاح أراضي بمناطق مختلفة تفوق الأربعة ملايين فدان.