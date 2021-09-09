شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين من أسفل عقار شبرا المنهار.. والنيابة تعاين موقع الحادث (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل فريق من النيابة العامة لموقع عقار شبرا الخيمة، الذي تعرض للانهيار مساء اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا، حيث انتقل فريق من النيابة لبدء التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من انتشال جثتين، لقيا مصرعهما من تحت أنقاض عقار شبرا، قبل قليل، وتبين أن الجثتين لشخصين أحدهما يدعى "علاء الدين محمد عبد الرحيم بيومي دبش"، 63 سنة، محامٍ وصاحب مكتب محاماة بالعقار المعروف باسم عمارة "اللوكس"، وجارٍ التعرف على هوية صاحب الجثة الأخرى، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا آخرين، فيما تم تشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة، ومدى تاثير الحادث عليها.

فيما دفع حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمعدات لرفع ركام العقار المنهار بمنطقة المطافي واستخراج المصابين أو الضحايا جراء انهيار العقار مساء اليوم.

وأوضحت مصادر بحي غرب شبرا الخيمة، أن الأهالي بالمنطقة أكدوا أنه يقطن بالعقار 3 أفراد كانوا بداخله أثناء انهياره، وجارى البحث عنهم خلال أعمال رفع ركام العقار.

وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار.

وتلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بالحى، بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافى شبرا الخيمة، ووقوع مصابين داخل العقار المنهار.

وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائى والمياه عن العقار، لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله.