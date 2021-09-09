شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إتاحة تعديل رغبات 4 جامعات أهلية أمام الطلاب لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن اللجنة العليا للجامعات الخاصة أعادت النظر في الحد الأدنى السابق لتنسيق الجامعات الخاصة، ليكون هناك حد أدنى جديد ومعدل، وتم خفض الحد الأدنى للقبول بتلك الجامعات، حيث سيتيح للطلاب الذين سبق لهم الدخول على تنسيق الجامعات وسجلوا رغباتهم كى يستطيعوا تعديل رغباتهم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه اليوم الخميس، سيتم فتح الموقع الإلكترونى لـ4 جامعات أهلية أمام الطلاب لتعديل رغباتهم لمدة 48 ساعة في ضوء الحد الأدنى المعدل للجامعات الخاصة والأهلية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالى: الطلاب الذين نسقوا في الجامعات الحكومية بعد انتهاء المرحلة الثانية أعطينا فرصة لهؤلاء الطلاب لتعديل رغباتهم، بجانب مد فترة التسجيل للسبت المقبل للتنسيق للجامعات الخاصة والأهلية، وتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل، وأعطينا فرصة للطلاب حرصا عليهم وإتاحة فرصة للطلاب للانضمام للجامعات الأهلية والخاصة.