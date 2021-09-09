شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. 25 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

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الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة طالبة أسيوط ويوجه بتوفير الرعاية الصحية والعلاج