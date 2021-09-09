شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: توفير تطبيقات على الموبايل لمعرفة الأدوية الناقصة فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رضوى المنير رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية بهيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء هيئة عامة خدمية تتبع لرئيس الوزراء وتقيم الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان أن الأدوية ذات أغراض جيدة وضمان جودتها وسلامتها خلال تداولها في السوق.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية بهيئة الدواء المصرية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه سيكون هناك تطبيقات على الموبايل للمواطنين لمعرفة الأدوية الناقصة في السوق، متابعة: نسعى لرقمنة خدمات هيئة الدواء المصرية ونستهدف تيسير حصول المريض على الأدوية وإتاحة المعلومات للمرضى وذويهم عن الأدوية.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية بهيئة الدواء المصرية: نسعى لمد جسر التواصل المباشر مع المواطنين، ونعلم باستراتيجية واضحة لتوافر دواء أمن وفعال وذى جودة عالية للمواطن المصرى، بجانب متابعة الأعراض الجانبية للأدوية من خلال الرقابة على المنشآت الخاصة بالأدوية والصيدليات.