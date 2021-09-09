شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن اليوم تفاصيل برنامج جديد لتشخيص وعلاج ضعف عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة عين شمس، اليوم، الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامج تدريبى جديد فى تشخيص وعلاج ضعف عضلة القلب الذى يصيب 2% من سكان العالم و يؤدى إلى وفاة 50%؜ من المرضى فى أول خمس سنوات من تشخيص المرض.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور نبيل فرج رئيس أقسام القلب كلية الطب.

وكانت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أعلنت عن بدء الدراسة بأول برنامج متخصص فى حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك اعتبارا من العام الجامعى 2021 / 2022.

وتمنح دراسة البرنامج درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس، هذا إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية التى تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهى علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية نظم الحاسبات.