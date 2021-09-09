شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يتابع شئون المساجد مع مديرى إدارات القليوبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم، الخميس، اجتماعا مع مديرى إدارات أوقاف القليوبية، ضمن سلسلة اجتماعات تباعًا بمديري الإدارات الفرعية بالمديريات الإقليمية لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الأوقاف، في وقت لاحق موعد الاجتماع مع باقي المديريات، موجهة مديري المديريات أخذ علم جميع مديري الإدارات بالحضور في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.

وكان الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، عقد اجتماعا بمديري إدارات أوقاف الجيزة الثلاثاء الماضى بقاعة حراء، كما عقد أمس اجتماعا مع مديري إدارات أوقاف الإسماعيلية، وذلك بحضور الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، وذلك لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف.

كما ناقش الاجتماع سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، مع التأكيد على جميع مديري الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أي تجاوز في هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى الدكتورهشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، مؤكدًا أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علمًا بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.