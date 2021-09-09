شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: أجرينا 7 ملايين و270 ألف زيارة للأسر للتوعية بخطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه لا يوجد أي جهة تستطيع بمفردها مواجهة الزيادة السكانية، موضحة أن وزارة التضامن تعمل على تشجيع المجتمع الأهلى للقيام بدوره في مواجهة المشكلة السكانية.

وأضافت مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلى لمجابهة الأزمة، موضحة أن هناك 108 جمعية أهلية متواجدين في محافظات الـ10 الأكثر فقرا والأكثر سكانا تشمل محافظات الصعيد بجانب الجيزة والبحيرة.

ولفتت مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة أجرت 7 ملايين و270 ألف زيارة للأسر لتوعيتهم بمواجهة الزيادة السكانية، وهو ما انعكس على قيام السيدات المستفيدات بزيارة عيادات تنظيم الأسرة و2 كفاية، مليون و162 ألف زيارة.