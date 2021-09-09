رئيس "النواب": تسليم نسخة تمثال توت عنخ أمون إلى الأمم المتحدة يوم تاريخي عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسليم نسخة من تمثال الملك توت عنخ أمون إلى الامم المتحدة فى فيينا مساء اليوم بأنه يوم تاريخي وعظيم، مشيرا إلى اعتزازه بأن هذا التمثال سوف يتصدر مدخل الأمم المتحدة.

وقال المستشار جبالي - فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا - أنه فخر لكل دول العالم أن ترى الحضارة الفرعونية القديمة لتتذكر عراقة مصر العظيمة.

وأوضح المستشار جبالي أنه سعيد للغاية أنه على رأس الأمم المتحدة فى فيينا سيدة عظيمة ونموذج لنساء مصر وهي الدكتورة غادة والي التى نفخر بها فى كل العالم.

ومن جانب آخر، شهد المستشار جبالي، حفل تسليم تمثال الملك توت عنخ أمون الى الأمم المتحدة في فيينا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، إلى جانب السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والدكتورة علا عبد الجواد المستشار الثقافي والتعليمي لمصر فى فيينا، والقنصل العام باسم طه وعدد من رموز الجالية المصرية فى النمسا.