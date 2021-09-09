الاتكال على الرب وفعل الخير في "دروس الحكمة" بالعظة الأسبوعية للبابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

واستكمل قداسته تأملاته في مزمور ٣٧ التي بدأها الأسبوع الماضي حيث تناول الآية "اتَّكِلْ عَلَى الرَّبِّ وَافْعَلِ الْخَيْرَ." الواردة في عدد ٣ من هذا المزمور، وأعطى من خلالها الدرس الأول من المزمور وهو درس الاتكال على الله.

وبدأ قداسة البابا اعتبارًا من الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور ٣٧ الذي يمتلئ بالوصايا، حيث سيتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس في الحكمة".