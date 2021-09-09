"كان عايز يغتصب بنتي".. سيدة تشترك مع زوجها في قتل وتقطيع جثة عشيقها بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على سيدة اشتركت مع زوجها في قتل عشيقها وتقطيع جسده لقيامه بمحاولة الاعتداء جنسيا على ابنتها.

وردت بلاغ من الأهالي لقسم شرطة النزهة، بوجود كرتونة تخرج منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة بمنطقة الألف مسكن.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة وبالفحص عُثر داخل الكرتونة تبين عندما فتحه عثروا على أشلاء آدمية عبارة عن ساقين ويدين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن، وتبين أن الآشلاء عبارة عن ساقين وقدمين وتعود لشاب، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن سيدة هي من ألقت الكرتونة.

وبتكثيف الجهود تم تحديد هوية الشاب، وتبين أنه يقيم بمفرده في شقة بمنطقة الزيتون، وبتتبع مسار هروب المتهمة تبين أنها مقيمة بمنطقة النزهة، وعلى الفور ألقي القبض عليها.. وتبين أنها متزوجة ولديها طفلين، وعلى علاقة غير شرعية بالقتيل، وأن المجني عليه حاول التقرب من ابنتها والتعدي عليها جنسيا.

وعندما اكتشفت المتهمة ما حاول العشيق القيام به اتفقت مع زوجها وابنها على قتله، وقامت باستدراجه لشقتها ثم تعدت عليه بقطعة خشب على رأسه، وقامت بمساعدة زوجها وابنها بتقطيعه وإلقاء الجثة بعدة مناطق، وتم ضبط باقي المتهمين.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.