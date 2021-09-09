اليوم.. نظر دعوى أحمد عز يطلب تحويل توأمه من زينة لمدرسة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، اليوم الخميس، الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة "فيوتشر".

وتعد تلك الدعوى هي الثالثة التي يطلب فيها عز نقل الطفلين من المدرسة.

وكانت دائرة الأمور الوقتية بمحكمة مدينة نصر، قضت الخميس الماضي، برفض الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر".

وترافع المحامي معتز الدكر عن الفنانة زينة خلال الدعوى، دافعا بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها من "عز".

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.