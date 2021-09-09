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بعد تداولها على "فيس بوك".. حقيقة تعذيب طفلة على يد جدتها في البحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرض طفلة للاعتداء من قبل جدتها في البحيرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرض نجلته للتعذيب الجسدي من قبل جدتها لوالدتها والتي "تتولى حضانتها عقب انفصاله عن زوجته"

بالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بلاغا من أحد الأشخاص– مقيم بدائرة المركز بتعرض كريمته – 3 سنوات للاعتداء من قبل جدتها لوالدتها والتي تقوم بحضانتها عقب انفصاله عن والدتها، و زواجها بآخر.. وما أسفر عنه إصابة الطفلة "بحروق متفرقة بالجسم".

باستدعاء المشكو في حقها "جدة الطفلة" ربة منزل - مقيمة بذات الناحية ومواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وقررت أنه حال لهو الطفلة بالمنزل تعثرت قدمها وسقطت بإناء مياه ساخنة مما أدى إلى حدوث إصابتها،
وأضافت بقيامها بإسعافها لدى إحدى الصيدليات بمحيط سكنها، وأعقب ذلك تسليم الطفلة لوالدها لرؤيتها ولم يقم بإعادتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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