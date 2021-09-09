"جثة مُكبلة وفيديو يكشف اللغز".. قصة مقتل مُدرس على يد سيدة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سيدة وعاطلين لقيامهما بقتل مدرس بمنطقة المرج.

بداية الواقعة بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، من الأهالي بمنطقة المرج، بالعثور على جثة شخص داخل شقته في المرج.

انتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة المرج لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة مدرس في حاله تعفن داخل شقته مكبل اليدين، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتوجد بعثرة داخل شقته.

وكشفت التحريات أن المجني عليه مقيم بمفرده في المرج، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن.

ونجح فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة المرج، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة رصد دخول سيدة وعاطلين إلى العقار المقيم به المجني عليه، وأن سبب ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.