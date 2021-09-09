أبرزها حريق الشرابية وعقار شبرا الخيمة المنهار.. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-جدعنة أهل البلد.. كيف أنقذ أهالي الشرابية منطقتهم من حريق الـ6 ساعات؟ (فيديو وصور)

دمر حريق وقع فجر اليوم "عزبة الورد" بمنطقة الشرابية، 15 محلاً ومسجد، اندلعت النيران في مخازن للأخشاب، ارتفعت ألسنة النيران لأمتار في السماء، وشاهدها سكان القاهرة من الأبراج المرتفعة وأعلى الكباري العلوية. أسفر الحريق عن إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن اشتعال الاخشاب بالمنطقة، وتمت إفاقتهم في الحال

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-الموت داخل صومعة ذرة.. اللحظات الأخيرة لعامل على عمق 4 أمتار بكرداسة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات مصرع عامل سقط داخل صومعة بمصنع للأعلاف بمركز كرداسة.

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-إعاقة ذهنية للأم ومسن مزواج.. ملابسات جديدة في مصرع طفل وإصابة توأمه بالعمرانية

ملابسات جديدة كشفتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن مصرع طفل وإصابة توأمه نتيجة تناولهما أقراص علاجية منحتها والدتهما إياها بمنطقة العمرانية.

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-"الحقوني جوزي حبسني في البيت".. تفاصيل استغاثة سيدة من زوجها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل "فيس بوك".

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-الذرة أغلقت مجرى الهواء.. ملابسات جديدة في مصرع عامل داخل صومعة مخزن بكرداسة



كشف تقرير مفتش الصحة عن أسباب وفاة عامل سقط داخل صومة لتخزين الذرة بمصنع للأعلاف بمركز كرداسة، شمال الجيزة.

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-شحنة حشيش بـ 26 مليون جنيه.. ليلة سقوط عصابة الكيف بالسويس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط نقل وتهريب 3750 طربة لمخدر الحشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة مقطورة بالسويس.

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-انهيار منزل من 4 طوابق والبحث عن سكانه بشبرا الخيمة (صور)

انهار منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، منذ قليل، وأفاد عدد من شهود العيان بتواجد بعض السكان داخل المنزل قبل انهياره.

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-استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات جهودها لاستخراج باقي الأشخاص.

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-قتله عمه وزوجته قربانًا للجن.. كشف غموض العثور على جثة شاب في أسيوط

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، غموض العثور على جثة شاب مقتولًا وملقى على جانبي الطريق المؤدي إلى قريتي بني حرام وديروط الشريف.

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-تأجيل دعوى تعويض تامر أمين بـ10 ملايين من عبدالناصر زيدان لـ13 أكتوبر



أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى من الإعلامي تامر أمين يطالب الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

-للمرافعة.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك لـ 3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيًا، بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، لجلسة 3 نوفمبر لإعادة المرافعة.

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-حكمان بحظر الإفراج الشرطي عن المسجونين المنتمين للجماعات الإرهابية

بشهادتين من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، أصبح الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرارات وزير الداخلية في مايو 2015 برفض الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لما ارتكبوه من جرائم خطيرة في حق الوطن، نهائيان وباتان.

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-تأييد التحفظ على أموال علاء حسانين وحسن راتب بقضية "الآثار الكبرى"

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر النائب العام الصادر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".

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