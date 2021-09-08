شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة من أسفل أنقاض عقار شبرا الخيمة المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة شخص من أسفل أنقاض عقار شبرا الخيمة المنهار بمنطقة المطافى، حيث انتقل الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام بالقليوبية لمكان الواقعة، نيابة عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مصادر بحى غرب شبرا الخيمة، أن الأهالي بالمنطقة أكدوا أنه يقطن بالعقار 3 أفراد كانوا بداخله أثناء انهياره، وجارى البحث عنهم من خلال أعمال رفع ركام العقار.

وكانت منطقة المطافى بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار.

وتلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بالحى، بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافى شبرا الخيمة، ووقوع مصابين داخل العقار المنهار.

وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائى والمياه عن العقار، لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله.