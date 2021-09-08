شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم: أعددنا برنامجا قويا لبورسعيد بعد اختيارها عاصمة الثقافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة: نحن سعداء للغاية باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت وزيرة الثقافة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: أعددنا برنامجا قويا لمحافظة بورسعيد فكلنا نعلم شعب بورسعيد وتاريخه الباسل وتاريخه الثقافي الكبير.

وتابعت وزيرة الثقافة: أعددنا أجندة عمل لمحافظة بورسعيد بعناية، والمحافظة تشهد مزيدا من الجمال والتطوير بشكل مستمر خلال الفترة الراهنة.

وفى وقت سابق، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن معرض الكتاب الرابع ببورسعيد يعد من أهم فعاليات الاحتفالات باختيار المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية، وأضافت أنه يساهم فى استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر.

وتابعت أنه يتضمن مبادرة "ثقافتك كتابك" التى تشمل الكثير من العناوين القيمة وتتراوح أسعارها بين جنيه إلى 20 جنيها، مؤكدة أنه يعد انطلاقة لمعارض الكتاب بالمحافظات، حيث يفتتح بالتزامن معرض كتاب بنادي القضاة بمحافظة المنيا.