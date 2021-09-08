شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": سحب 95 ألف كراسة شروط بالمرحلة الثانية لمبادرة سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس صلاح حسن الرئيس التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان ، أن الإعلان الثانى لمبادرة سكن لكل المصريين التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت شراء 95 ألف كراسة شروط تم سحبها حتى الآن، بالإضافة إلى 35 ألف مواطن قاموا بالحجز في الإعلان ودفعوا مقدمات الحجز.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان ، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية "لما جبريل"، أن الإعلان الثانى موجه إلى محدودى الدخل، حيث إن عدد الوحدات 40 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بينها غرفتين وصالة و3 غرف وصالة.

ولفت الرئيس التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان ، إلى أن هناك وحدات مخصصة لمتوسطى الدخل، ولكن سيتم بناء الوحدات لمتوسطى الدخل حسب عدد المتقدمين للوحدات، بينما الشقق الموجهة لمحدودى الدخل فهى جاهزة للاستلام، كما أن هذا الإعلان الثانى لمبادرة سكن لكل المصريين يتوافق مع مبادرة الرئيس للتمويل العقارى بفائدة 3 % لمدة 30 سنة.