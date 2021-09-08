شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية المشروعات": ربط الجهاز بالتحول الرقمى لإعداد قاعدة بيانات للعملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أنه سيجرى ربط الجهاز بالتحول الرقمى كى يتيح قاعد البيانات والجهات الشريكة معنا، بحيث تكون مرتبطة ببعضها، وسيكون هناك تطبيقات على الموبايل تتيح خدمات جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن ربط الجهاز بالتحول الرقمى سيسر على العميل أشياء كثيرة، منها استخراج سجل تجارى ورخصة وموقفه الضريبى، وهل عليه مديونية من عدمه.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أنه سيجرى تطبيق نظام الشباك الواحد وسيكون مرتبطا بقواعد بيانات، موضحا أنه بعد إصدار قانون المشروعات الصغيرة هناك حوافز للمواطنين سنحتاج فيها للربط بالتحول الرقمى لمتابعة أصحاب المشروعات الصغيرة وتحقيق الرضا للمواطنين.