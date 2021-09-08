شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأهرام للدراسات يناقش هجمات 11 سبتمبر فى العدد الثانى من مجلة "المشهد لدراسة الإرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد الثاني من مجلته الإليكترونية "المشهد لدراسة التطرف والإرهاب"، المختصة بدراسة التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة من النواحي الفكرية والحركية والتنظيمية، وتحليل دوافع الأفراد للانضمام إلى هذه التنظيمات وآليات عملها؛ بهدف توفير دراسات ورؤى علمية للدارسين وصانعي السياسات، والمساهمة في إيجاد آليات للحد من انتشار ظاهرة التطرف ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

تحت عنوان (الحساب: عشرون عامًا من الحرب الأمريكية على الإرهاب)، ناقش العدد مجموعة من القضايا والفرضيات التي ارتبطت ببدء هذه الحرب، وما انتهت إليه بعد عقدين كاملين، بدءا من قرار الحرب، ومرورا بتكاليفها الاقتصادية والبشرية والسياسية والأمنية، المنظورة وغير المنظورة، وانتهاء بالحالة الراهنة لخريطة التنظيمات الإرهابية في العالم.

يبدأ العدد بمحاولة تقديم "كشف حساب" للحرب على مستويات ثلاثة، الأول هو المستوى الاقتصادي من خلال متابعة إحصاءات تكاليف هذه الحرب، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، خاصة أفغانستان والعراق وباكستان، الثاني هو المستوى السياسي، ويشمل قياس التأثيرات الممتدة للحرب على دول المنطقة واستقرارها السياسي والأمني والاجتماعي.

والمستوى الثالث هو الفكري والقيمي، من خلال مناقشة النظريات والسياسات الأمريكية حول مكافحة الإرهاب، ومدى قدرة على النظريات على الصمود في مواجهة الواقع الراهن وما انتهت إليه فعلا هذه الحرب؛ فقد أدارت الولايات المتحدة هذه الحرب في إطار عدد من المفاهيم المركزية مثل "الحرب الاستباقية"، و"نشر الديمقراطية"، و"إعادة بناء الدول الفاشلة"، حيث ارتبط بكل مفهوم من هذه المفاهيم فرضيات محددة في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

طرح العدد رؤى مختلفة حول حصيلة الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق، وطريقة معالجة السينما الأمريكية لأحداث سبتمبر والحرب على الإراب، وناقش من خلال قسم "المواجهات والمراجعات" السياسات الغربية لمواجهة الإرهاب وأثرها على الحريات داخل الولايات المتحدة وأوروبا.

فيما ناقش قسم "التنظيمات" تحولات تنظيم القاعدة خلال عقدين من المواجهة، كما تضمن العدد ملفا احصائيا حول حصيلة الحرب على الإرهاب خلال عقدين كاملين.

وأخيرا قدم العدد دليلا حول هذه الحرب، تضمن معلومات أساسية حول أبرز الشخصيات والتنظيمات والهيئات الدولية المعنية بهذه الحرب، بالإضافة إلى مجموعة من الصور الأبرز التي ارتبطت بمحطاتها الأساسية.