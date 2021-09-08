شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يشيد بقرار الرئيس السيسى بإنشاء "صندوق الوقف الخيرى" والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح علام فى بيانه اليوم الأربعاء، أن "صندوق الوقف الخيرى" يستهدف كذلك مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وهو ما يتفق مع ما تنادى به الشريعة الإسلامية الغراء من الاهتمام بالفقراء والمهمشين.
كما أشاد مفتى الجمهورية بالاهتمام البالغ من قِبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفقراء والمهمشين، وثمَّن حرص سيادته التام على توفير حياة كريمة لائقة بهم وتحترم آدميتهم.
وأشار فضيلة المفتى إلى أن الشرع الشريف يدعونا دائمًا إلى الإسهام فى الأعمال الخيرية والتطوعية الوطنية التى تقوم الدولة على رعايتها وكفالة حسن تنظيمها، كما أن القرآن الكريم يأمرنا بالإسهام فى عموم الأفعال الخيرية مع عموم الناس، مصداقًا لقول المولى عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، وهو ما يتحقق من خلال "صندوق الوقف الخيري".
ودعا مفتى الجمهورية جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة فى "صندوق الوقف الخيرى"، وفى المبادرات التى ترعاها الدولة ويحتاج إليها الإنسان لعمارة الأرض وتنمية المجتمع وتحقيق الخير للجميع.