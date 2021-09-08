مياه الجيزة: قطع الخدمة 18 ساعة عن مناطق بالمحافظة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق ( الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتي المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة السيسي – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل ) وذلك اعتباراً من الساعة 4 عصر يوم الجمعة الموافق 10/9/2021 وحتى الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 11 / 9 /2021 وذلك لمدة 18 ساعة.

وبحسب بيان اليوم، أرجعت الشركة سبب الانقطاع الي القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم القائم أعلي ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور ترعة الزمر.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.