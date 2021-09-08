أمطار على 6 مناطق.. الأرصاد تكشف توقعات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار، معتدل الحرارة على القاهرة وكافة الانحاء ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا (السلوم – مطروح – العلمين – الاسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ) على فترات متقطعة بنسبة 30% : 40 % .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، جاءت على النحو التالي:

القاهرة : العظمى 36 – المحسوسة 38 – الصغرى 25

الاسكندرية : العظمى 31 – المحسوسة 34 – الصغرى 26

الزقازيق: العظمى 36 – المحسوسة 38 – الصغرى 25

العريش: العظمى 31 – المحسوسة 34 – الصغرى 22

سوهاج : العظمى 39 – المحسوسة 40 – الصغرى 26

اسوان : العظمى 43 – المحسوسة 44 – الصغرى 28

حلايب : العظمى 35 – المحسوسة 37 – الصغرى 28