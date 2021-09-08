بحضور مصري بارز.. تفاصيل المؤتمر العالمي ‏الخامس لرؤساء البرلمانات بالنمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:
اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العالم، لرؤساء البرلمانات في نسخته الخامسة، الذي عقد بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشهدت اجتماعات المؤتمر التي عقدت على مدار يومين، حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية، في حضور أكثر من 100 رئيس برلمان ووفد برلماني من مختلف دول العالم.
وانعقد المؤتمر تحت عنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض"، وناقش خلال جلساته عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة التي تحظى بالاهتمام على الساحة الدولية.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة أمام المؤتمر حول المساواة بين الجنسين، أكد فيها أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل فى تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق تمكين حقيقي وجوهري للمرأة المصرية، وما صدر من تشريعات مثلت مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية وضمان مشاركة أمنة لها فى الحياة العامة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدداً من جلسات المباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من الدول الصديقة والشقيقة، تناولت بحث أهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مصر وهذه الدول.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق غداً أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، فى فيينا، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.