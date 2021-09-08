بحضور مصري بارز.. تفاصيل المؤتمر العالمي ‏الخامس لرؤساء البرلمانات بالنمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

‏اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العالم، لرؤساء البرلمانات في نسخته الخامسة، الذي عقد ‏بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي.‏

‏

وشهدت اجتماعات المؤتمر التي عقدت على مدار يومين، حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية ‏البرلمانية، في حضور أكثر من 100 رئيس برلمان ووفد برلماني من مختلف دول العالم.‏

‏وانعقد المؤتمر تحت عنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق ‏السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض"، وناقش خلال جلساته عدداً من ‏الموضوعات والقضايا الهامة التي تحظى بالاهتمام على الساحة الدولية.

وألقى ‏المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة أمام المؤتمر حول المساواة بين ‏الجنسين، أكد فيها أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل فى تحقيق التنمية ‏المستدامة، وأشار إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق تمكين حقيقي وجوهري ‏للمرأة المصرية، وما صدر من تشريعات مثلت مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية ‏وضمان مشاركة أمنة لها فى الحياة العامة.‏

‏

وعلى هامش المؤتمر، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدداً من ‏جلسات المباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من الدول الصديقة والشقيقة، تناولت بحث أهم ‏القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مصر ‏وهذه الدول. ‏

‏جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق غداً أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى ‏لمكافحة الإرهاب، فى فيينا، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس ‏النواب.