رئيس "الفيدرالي الروسي" تؤكد لـ"حنفي جبالي" دعم موسكو للموقف المصري في قضية سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أجرى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأربعاء، جلسة مباحثات مع فالنتينا ماتفينكو رئيس المجلس الفيدرالي الروسي.
وأكد جبالي خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، التى شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، عكس حرص قيادة البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين فى محيطهما الإقليمى والدولى، الأمر الذى أدى إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ فى مطلع العام الجارى، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني.
وأشاد جبالي بالمشروعات المشتركة الكبرى القائمة بين البلدين مثل مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن والاستقرار التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.
و استعرض رئيس مجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة في مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً أن مصر لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين.
من جانبها، أشارت رئيس المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن جلسة المباحثات هذه تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها الاستراتيجى، إيماناً من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصري العادل فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي، والساعي إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى الأصيلة فى مياه النيل.