رئيس "الفيدرالي الروسي" تؤكد لـ"حنفي جبالي" دعم موسكو للموقف المصري في قضية سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أجرى المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأربعاء، جلسة مباحثات مع فالنتينا ‏ماتفينكو رئيس المجلس الفيدرالي الروسي.

وأكد ‏جبالي خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، ‏التى شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، عكس حرص قيادة ‏البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين فى محيطهما ‏الإقليمى والدولى، الأمر الذى أدى إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين ‏لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية ‏التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ فى مطلع العام الجارى، ‏داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني. ‏

‏وأشاد جبالي بالمشروعات المشتركة الكبرى ‏القائمة بين البلدين مثل مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية ‏وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات ‏فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران ‏العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن ‏والاستقرار التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.‏

‏و استعرض رئيس مجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة في مسارات ‏التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً أن مصر لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في ‏تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين. ‏

من جانبها، أشارت رئيس المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن جلسة المباحثات هذه ‏تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها ‏الاستراتيجى، إيماناً من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات ‏البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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وأكدت فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصري العادل ‏فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي، والساعي إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى ‏الأصيلة فى مياه النيل. ‏

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