أحد أئمة الجامع الأزهر.. القراء تفصل عضوا بمجلس الإدارة وتقرر شطبه من سجلات النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت نقابة القراء، فصل أحد أعضاء مجلس النقابة، وشطبه تماما من السجلات الخاصة بها، بناء على ما توصلت عليه لجنة القيم.

وقالت النقابة، في بيان لها، على صفتحها الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء، إنه تم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2021/8/14 بفصل العضو هاني سعد محمود عبد الوهاب، من عضوية مجلس إدارة النقابة وشطبه من سجلاتها، وأصبح لا يمت لها بأي صلة.

وقال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، إن الشيخ هاني سعد هو أحد أئمة الجامع الأزهر، وجاء القرار بإجماع 17 عضوا بمجلس الإدارة إضافة إلى النقيب.

وأضاف حشاد في تصريحات لمصراوي، أن قرار شطب العضو من النقابة نهائي ولا رجعة فيه، إلا بحكم من محكمة القضاء الإداري المتخصة بشئون النقابات.

وأشار نقيب القراء، إلى أن النقابة مفتوحة للجميع، وتحرص على الدفاع عن كتاب الله عز وجل، والتصدي لأي شخص يتجاوز في حقه أو يسيء إليه.

وعقد مجلس نقابة القراء، اجتماعه الدوري، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، منتصف أغسطس الماضي.

وقدم مجلس نقابة القراء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعام الهجري الجديد متمنين له موفورالصحة والتوفيق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأمة الإسلامية.

وأوضحت النقابة في بيانها، أنه تمت مناقشة صرف المعاشات والموضوعات القانونية المتعلقة بالجهاز الإداري والإنجازات التي تمت بالعام المنصرم.

ولفتت إلى أن المجلس، كلف المستشار القانوني بسرعة متابعه البلاغات المقدمة للنيابه ضد بعض مدعي التلاوة، ممن يسيئون الي كتاب الله وإبلاغ المجلس بما تم ضدهم.​