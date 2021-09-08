إنفوجراف| بالأرقام.. جهود الإدارة العامة لشرطة التموين في 24 ساعة

وجاء ذلك لمواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

محمد يوسف

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