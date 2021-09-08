شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 21 عاملا فى حادث انقلاب سيارة بطريق الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 21 عاملا من محافظات مختلفة، بإصابات متنوعة، اثر حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، أمام مدخل مستشفى العلمين في الساحل الشمالي.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، مقبول جاد الرب حسين ٥٥ سنة، من قنا يعاني من اشتباه pc واشتباه نزيف داخلي بالمخ مع كسر بعظام الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم , حسين محمد محمود ٣٨ سنة، من قنا، يعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية والضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رمضان محمد 27 سنة، من كفر الدوار يعاني من اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صلاح مطاوع عبادي حامد 54 سنة، من قنا، يعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عبدالفتاح احمد 17 سنة منن قنا ويعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد مخيمر نور الدين شحاتة 21 سنه قنا يعاني من اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشرف محمود حسين ٣٢ سنة، من قنا، يعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بالتجويف العيني الأيسر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

ووشمل المصابين كامل جمعه كامل 20 سنة كفر الشيخ يعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بالذراع الايمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واحمد شرقاوي عبدالرحيم 27 سنة من قنا يعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنية وعظام الحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالعليم محمد ابراهيم 20 سنة السودان يعاني من اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبدالله أحمد حامد 20 سنة السودان يعاني من اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر عبود عبدالموجود 17 سنه قنا يعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنية والقدم اليمنى ونزيف من الانف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلي عثمان مدني ٢٢ سنة، من دولة السودان، يعاني من اشتباه pc واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبده ثروت أحمد حسين قنا 43 سنة قنا يعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بعظام الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر صالح عثمان ٢٤ سنه السودان يعاني من اشتباه pc وجرح قطعي بالرأس ١٠ سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزين ربيع محمد ٢٢ سنة المنيا يعاني من اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجاري عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى

كما تضمن المصابين مؤمن عبدالرسول فكري ٤٥ سنه قنا يعاني من اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنيه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وأحمد محمد عبدالرحمن ٢٠ سنه قنا يعاني من اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ورمضان محمد جمعه ٢٧ سنه البحيرة يعاني من اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم و فهد أحمد حسين ٤٠ سنه قنا يعاني من اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وإسلام نور الدين عدلي ٢٩ سنة من العلمين يعاني من اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وجاري عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى